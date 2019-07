Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA;

ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CON CODE PER CIRCA DIECI CHILOMETRI TRA FERENTINO E ANAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral