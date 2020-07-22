Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 07:30

di - 22 Luglio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
    BREVI ATTESE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, VERSO ROMA
    MENTRE SULLA VIA LAURENTINA E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’ANNA LA CAUSA DELLE CODE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DAI BUS NAVETTA DELLA LINEA 19
    TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
    PER CONSENTIRE I LAVORI LUNGO I BINARI DI VIALE DELLE MILIZIE
    CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI
    TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER 7 AGOSTO
    E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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