Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
BREVI ATTESE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO, VERSO ROMA
MENTRE SULLA VIA LAURENTINA E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’ANNA LA CAUSA DELLE CODE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DAI BUS NAVETTA DELLA LINEA 19
TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
PER CONSENTIRE I LAVORI LUNGO I BINARI DI VIALE DELLE MILIZIE
CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER 7 AGOSTO
E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral