Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 11:30

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SCORREVOLE

MENTRE PERMANGONO CODE, SIAMO SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI A CURA DI ANAS

SULLA MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DEL KM 16 CIRCA, CODE TRA GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI, NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DAI BUS NAVETTA DELLA LINEA 19

TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO

PER CONSENTIRE I LAVORI LUNGO I BINARI DI VIALE DELLE MILIZIE

CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER 7 AGOSTO

