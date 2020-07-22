Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 11:30

di - 22 Luglio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SCORREVOLE
    MENTRE PERMANGONO CODE, SIAMO SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI A CURA DI ANAS
    SULLA MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DEL KM 16 CIRCA, CODE TRA GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI, NELLE DUE DIREZIONI
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DAI BUS NAVETTA DELLA LINEA 19
    TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
    PER CONSENTIRE I LAVORI LUNGO I BINARI DI VIALE DELLE MILIZIE
    CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI
    TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER 7 AGOSTO
    E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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