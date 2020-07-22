Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SCORREVOLE
MENTRE PERMANGONO CODE, SIAMO SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI A CURA DI ANAS
SULLA MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DEL KM 16 CIRCA, CODE TRA GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI, NELLE DUE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DAI BUS NAVETTA DELLA LINEA 19
TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
PER CONSENTIRE I LAVORI LUNGO I BINARI DI VIALE DELLE MILIZIE
CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER 7 AGOSTO
E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral