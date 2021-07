Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI

APRIMAO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA PONTINA E ARDEATINA

SPOSTIAMOCI SULL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI NAPOLI, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE TROVIAMO DELLE CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DI QUEST’ULTIMO

TRAFFICO BLOCCATO SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA A CAUSA DI UN INCENDIO, INVITIAMO GLI UTENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN VIAGGIO

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE EE STATO RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA RALLENTAMETNI TRA POMEZIA E CINQUE PODERI IN DIREZIONE DI LATINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

SEMPRE SULLA PONTINA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZIE E PIU AVANTI VI SONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

INFNE UNO SGUARDO AGLI EVENTI. TORNA IL RALLY DI ROMA CAPITALE, LA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA 9 EDIZIONE SI SVOLGERA’ NELLE GIORNATE DEL 23, 24 E 25 LUGLIO, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL EVENTO.

