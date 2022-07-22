Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA: SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, CODE ALTEZZA APPIA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI IN GALLERIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
LE CONSOLARI: SULLA CASSIA CODE A TRATTI, NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA
SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE TRA COLLE MONFORTANI E OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI
E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral