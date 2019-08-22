Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PISANA
CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ATTENZIONE POI PER I BANCHI DI NEBBIA SEGNALATI SUL RACCORDO ANULARE TRA ROMA-FIUMICINO E SALARIA
LA VISIBILITA’ E’ RIDOTTA
PRUDENZA!
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMI INTERVENTI, IN QUESTA SETTIMANA, DEI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
SINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA TERMINI E BATTISTINI
IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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