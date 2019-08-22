Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDNETE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA
USCIAMO DA ROMA
SULLA ROMA-TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO
E, SEMPRE SULLA ROMA-TERAMO, MA IN DIREZIONE ROMA
E’ INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO
TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA
IL DIVIETO SARA’ ATTIVO FINO ALLE 21 DI DOMANI, VENERDI’ 23 AGOSTO
CI SPOSTIAMO A SUD CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DOMIZIANA TRA LE LOCALITA’ SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEGLI ORTI E LA ROTATORIA
TRA LE VIE APPIA E FLACCA
INFINE, SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA
IL TRAFFICO E’ RALLENTATO
TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, VERSO GAETA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 LEONARDO EXPRESS
ROMA-FIUMICINO AEROPORTO I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI
PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE DI ROMA-OSTIENSE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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