Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDNETE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA

USCIAMO DA ROMA

SULLA ROMA-TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO

E, SEMPRE SULLA ROMA-TERAMO, MA IN DIREZIONE ROMA

E’ INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO

TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA

IL DIVIETO SARA’ ATTIVO FINO ALLE 21 DI DOMANI, VENERDI’ 23 AGOSTO

CI SPOSTIAMO A SUD CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DOMIZIANA TRA LE LOCALITA’ SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEGLI ORTI E LA ROTATORIA

TRA LE VIE APPIA E FLACCA

INFINE, SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA

IL TRAFFICO E’ RALLENTATO

TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, VERSO GAETA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 LEONARDO EXPRESS

ROMA-FIUMICINO AEROPORTO I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI

PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE DI ROMA-OSTIENSE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

