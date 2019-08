Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA

USCIAMO DA ROMA

CI SPOSTIAMO A SUD

SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI

IL TRAFFICO E’ RALLENTATO

TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, VERSO GAETA

CI SPOSTIAMO SULL’APPIA DOMIZIANA, CODE A TRATTI TRA LE LOCALITA’ SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO

RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE

IL 27 AGOSTO, MARTEDI PROSSIMO

INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE

TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LA LINEA BUS 105

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

