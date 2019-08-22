Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA
USCIAMO DA ROMA
CI SPOSTIAMO A SUD
SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI
IL TRAFFICO E’ RALLENTATO
TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, VERSO GAETA
CI SPOSTIAMO SULL’APPIA DOMIZIANA, CODE A TRATTI TRA LE LOCALITA’ SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO
RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE
IL 27 AGOSTO, MARTEDI PROSSIMO
INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE
TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LA LINEA BUS 105
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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