Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA COSTA LAZIALE

PARTIAMO DALL’AURELIA

CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL QUARTO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA TERRACINA A TERRACINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E PORTO SALVO, NELLE DUE

INFINE, SULLA FLACCA E LA PARALLELA DOMIZIANA, CODE A TRATTI TRA LE SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO

A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE OSTIENSE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

