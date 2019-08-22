Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA COSTA LAZIALE
PARTIAMO DALL’AURELIA
CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL QUARTO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA TERRACINA A TERRACINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E PORTO SALVO, NELLE DUE
INFINE, SULLA FLACCA E LA PARALLELA DOMIZIANA, CODE A TRATTI TRA LE SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO
A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE OSTIENSE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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