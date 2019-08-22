Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL DI DECIAM E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
TORNIAMO SULLA PONTINA, MA PIU’ A SUD CODE DA VIA TERRACINA A PORTO BADINO, VERSO FORMIA
SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E PORTO SALVO, VERSO FORMIA
INFINE, SULLA APPIA E LA PARALLELA APPIA DOMIZIANA, CODE A TRATTI TRA LE SANTA CROCE E SAN PIETRO, NELLE DUE DIREZIONI
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMI INTERVENTI, IN QUESTA SETTIMANA, DEI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
SINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA TERMINI E BATTISTINI
IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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