Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 12:30

PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL DI DECIAM E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA

SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

TORNIAMO SULLA PONTINA, MA PIU’ A SUD CODE DA VIA TERRACINA A PORTO BADINO, VERSO FORMIA

SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E PORTO SALVO, VERSO FORMIA

INFINE, SULLA APPIA E LA PARALLELA APPIA DOMIZIANA, CODE A TRATTI TRA LE SANTA CROCE E SAN PIETRO, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMI INTERVENTI, IN QUESTA SETTIMANA, DEI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA

SINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA TERMINI E BATTISTINI

IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE

