Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI
PASSIAMO ALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIE NEI DUE SENSI DI MARICA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI SULLA METRO A PER RINNOVARE LE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI SARA COMUNQUE GARANTITO TRAMITE NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI, QUESTA NOTTE VI SARA LA CHIUSURA AL TRAFFICO DEL RACCORDO TRA IL KM 8+600 ED IL KM 6+000 DELLA CAREGGAITA ESTERNA DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 06.00 DI DOMANI MATTINA PER PERMETTERE I LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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