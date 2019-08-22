Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE VEICOLO CHE AVEVA PRESO FUOCO TRA ANAGNI E FERENTINO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
PASSIAMO ALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIE NEI DUE SENSI DI MARICA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI SULLA METRO A PER RINNOVARE LE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO TRAMITE NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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