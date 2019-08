Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA

SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO

CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

CODE A TRATTI ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO TROVIAMO INCOLONAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

A ROMA CONTINUANO I LAVORI SULLA METRO A PER RINNOVARE LE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO TRAMITE NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE

