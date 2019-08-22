Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA
PASSIAMO ALLA ROMA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO.
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO
CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
CODE A TRATTI ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO TROVIAMO INCOLONAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI SULLA METRO A PER RINNOVARE LE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO TRAMITE NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA TOMMASO RENZI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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