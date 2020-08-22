Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2020 ore 07:30

di - 22 Agosto 2020 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2020 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NON CI SONO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
    RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN GIOVANNI L’ULTIMO TRENO DA PANTANO PARTE ALLE 20:30 E L’ULTIMO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00
    SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUANO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, TRA LE STAZIONI EUR MAGLIANA E LAURENTINA SONO QUINDI ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4.
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO PROSEGUONO FINO AL 30 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO
    LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO
    E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDOCHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO; SONO ANCHE VIETATE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE AL BALLO
    DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home