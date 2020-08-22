Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2020 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NON CI SONO AL MOMENTO DIFFICOLTÀ LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN GIOVANNI L’ULTIMO TRENO DA PANTANO PARTE ALLE 20:30 E L’ULTIMO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00
SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUANO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, TRA LE STAZIONI EUR MAGLIANA E LAURENTINA SONO QUINDI ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO PROSEGUONO FINO AL 30 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO
LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO
E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDOCHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO; SONO ANCHE VIETATE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE AL BALLO
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral