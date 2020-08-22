Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2020 ORE 12:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANE DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
CONTINUA LA SOSPENSIO DEL SERVIZIO SULLA LINE ADELL’ALTEZA VELOCITA ROMA-NAPOLI, CAUSATO DA UN GUASTO ALLA LINEA TRA LE STAZIONI DI ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI
INVECE RIPRISTINATO IL REGOLARE SERVIZIO SULLA LINA AV ROMA-FIRENZE, PRECEDENTEMENTE RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ALL’ALTEZZA DI CAPENA I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO ANCHE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IN PRECEDENZA RALLENTATO PER UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI LATINA, I TRENI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 15 MINUTI
INFINE PER QUNATO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN GIOVANNI L’ULTIMO TRENO DA PANTANO PARTE ALLE 20:30 E L’ULTIMO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00
SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUANO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, TRA LE STAZIONI EUR MAGLIANA E LAURENTINA SONO QUINDI ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4.
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO; SONO ANCHE VIETATE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE AL BALLO
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral