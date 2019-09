Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 07:00 MARCO CILUFFO

BUON GIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO E SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’

MENTRE TROVIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA NEI DUE SENSI NEL TRATTO IN LOCALITA CASTEL ROMANO E POMEZIA, MENTRE SCENDENDO A BORGO PIAVE CODE E RALLENTAMENTI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA

SU VIA SALARIA CODE E RALLENTAMENTI IN LOCALITA SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ATTENZIONE SULLA STRADA RRGIONALE 155 Di Fiuggi OGGI sarà vietata la circolazione veicolare PER IL disinnesco DI UN ordigno bellico in località Torresina, nel comune di Palestrina E ZAGAROLO con conseguenti variazioni alla viabilità ai tratti di strade all’interno dell’area interessata. Previste anche deviazioni delle linee bus Cotral

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI La METRO B/B1 LA circolazione nella tratta Castro Pretorio Laurentina, sarà interrotta per l’intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

La circolazione nella tratta Castro Pretorio <-> Rebibbia/Ionio resterà attiva.

CHIUSA AL TRAFFICO VIA POLENSE PER UNA FRANA TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI LUNGHEZZINA, VIA DEL CASALONE, LARGO ROTELLO E VIA MASSA SAN GIULIANO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

Servizio fornito da Astral