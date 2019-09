Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO

ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE IN QUESTE ORE SONO INIZIATE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ordigno bellico COINVOLTI I comunI di Palestrina E ZAGAROLO

sONO CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ASTRALSPA PER LE conseguenti variazioni alla viabilità Previste anche deviazioni delle linee bus Cotral

COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ANDIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LABARO E CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA APPIA E TUSCOLANA

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI

strada chiusa per presenza di alberi sulla carreggiata SULLA VIA TIBERINA TRA IL CHILOMETRO 2 E 8

disagi sempre per alberi in carreggiata su via di pratica INCROCIO VIA CASTEL ROMANO

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA STRADA REGIONALE 82 DELLA VALLE DEL LIRI NEI CENTRI ABITATI DI ISOLA LIRI E SORA

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI La METRO B/B1 LA circolazione nella tratta Castro Pretorio Laurentina, sarà interrotta per l’intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

La circolazione nella tratta Castro Pretorio <-> Rebibbia/Ionio resterà attiva.

MENTRE PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO

TRAFFICO RALLENTATO FINO A 30 MINUTI SULLA LINEA ROMA – FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DOVE PER TUTTA LA GIORNATA SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI

