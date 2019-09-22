Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 21 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI IN QUESTE ORE SULLA STRADA REGIONALE 155 Di Fiuggi in località Torresina DOVE E’ INIZIATA L’ULTIMA FASE DI BONIFICA DI UN ordigno bellico COINVOLTA LA POPOLAZIONE DI Palestrina E ZAGAROLO
CHIUSE AL TRANSITO tratti di strade all’interno dell’area interessata PRESENTE PERSONALE ASTRALSPA PER LE conseguenti variazioni alla viabilità Previste anche deviazioni delle linee bus Cotral
ATTIVO NUMERO UNICO PER ASSISTENZA PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ANDIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LABARO E CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
MENTRE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA
ANCORA PER UN INCIDENTE SI RALLENTA TRA SAN BASILIO E RACCONDO NEI DUE SENSI E SULLA STRADA PROVINCIALE 28 B SU VIA CASALBIANCO ALTEZZA VALLE DELL’ANIENE IN DIREZIONE ROMA
strada chiusa per presenza di alberi sulla carreggiata SULLA VIA TIBERINA TRA IL CHILOMETRO 2 E 8
disagi sempre per alberi in carreggiata su via di pratica INCROCIO VIA CASTEL ROMANO
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DOVE PER TUTTA LA GIORNATA SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI CON TEMPORALI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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