Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 22 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI

RIAPERTI AL TRANSITO ANCHE I tratti di strade all’interno dell’area interessata PRECEDENTEMENTE CHIUSE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

OGGI La CIRCOLAZIONDE DELLA METRO B/B1 nella tratta Castro Pretorio Laurentina, sarà interrotta per l’intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

MENTRE La circolazione nella tratta Castro Pretorio Rebibbia/Ionio resterà attiva IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL MALTEMPO CHE STA COLPENDO IN QUESTE ORE LA NOSTRA REGIONE, CON IL LIVELLO DI ALLERTA IDROGEOLICA PER TEMPORALI CHE E’PASSATO DA GIALLO AD ARANCIONE

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral