Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 22 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO
CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E IL RACCORDO
SULL’APPIA TROVIAMO CODE TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DEL RACCORD0
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
OGGI La CIRCOLAZIONDE DELLA METRO B/B1 nella tratta Castro Pretorio Laurentina, sarà interrotta per l’intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.
MENTRE La circolazione nella tratta Castro Pretorio Rebibbia/Ionio resterà attiva IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL MALTEMPO CHE STA COLPENDO IN QUESTE ORE LA NOSTRA REGIONE, CON IL LIVELLO DI ALLERTA IDROGEOLICA PER TEMPORALI CHE E’PASSATO DA GIALLO AD ARANCIONE
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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