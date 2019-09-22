Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 22 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA SALARIA E BUFALOTTA E RALLENTAMENTI TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA CASILINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO
CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E IL RACCORDO
SULL’APPIA TROVIAMO CODE TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
INFINE PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL MALTEMPO CHE STA COLPENDO IN QUESTE ORE LA NOSTRA REGIONE, CON IL LIVELLO DI ALLERTA IDROGEOLICA PER TEMPORALI CHE E’PASSATO DA GIALLO AD ARANCIONE
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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