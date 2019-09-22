Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 22 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-PARMA VALIDO PER LA QUARTA GIORNATA DI SERIE A. LA PARTITA INIZIERA’ ALLE 20.45. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE NEI MOMENTI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI.
INFINE PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL MALTEMPO CHE STA COLPENDO IN QUESTE ORE LA NOSTRA REGIONE, CON IL LIVELLO DI ALLERTA IDROGEOLICA PER TEMPORALI CHE E’PASSATO DA GIALLO AD ARANCIONE
E’ TUTTO WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, IN CONCLUSIONE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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