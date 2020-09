Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2020 ORE 08.05 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CO LA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE UN INCIDENTE PROVCA CODE TRA FIANO ROMANO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PASSIAMO ALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ED IL NODO CON L’A24 ROMA-TERAMO

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA MENTRE IN ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTE TRA CASILINA E NOMENTANA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, AVVERTIAMO GLI UTENTI CHE ATTUALMENTE E CHIUSO IL SOTTOPASSO PER PARCO DEI MEDICI PER ACCERTAMENTI TECNICI

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LEVI GENERA CODE A PARTIRE DA SPINACETO IN DIREZIONE DEL CENTRO

INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI OLGIATA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CESANO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,

RALLENTATE PER UN GUSTO TERCNICO ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE LA LINE FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E LA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO CONVIGLI REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVI

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE,

LIMITATE LE LINE TRAM 5-14 E 19 A LARGO PRENESTE PER GUASTO AD UN TRAM SULLA LINEA ALL’ALTEZZA DI PRENESTINA-BRESADOLA, ATTIVO SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.

DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTE E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

