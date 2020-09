Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2020 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE, DOVE VI SONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E IL NODO CON L’A24 ROMA-TERAMO IN DIREIZONE DI ROMA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TROVIAMOCODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NEORNE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI VI SONO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E DI TIVOLI TERME, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSES ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA

CHIUDIAMO CON IL BOLLETTINO DIRAMATO DALL PROTEZIONE CIVILE IL QUALE AVVERTE SULLA CRITICITA METEREOLOGICA CHE SI PRESENTERA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI CON FORTI PIOGGIE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO E TEMPORALE SI INVITA A CHI E IN VIAGGIO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

