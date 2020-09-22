Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2020 ore 20:30

di - 22 Settembre 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
    UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO
    IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO COLLEVERDE IN DIREZIONE MENTANA
    IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI
    IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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