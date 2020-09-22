Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO COLLEVERDE IN DIREZIONE MENTANA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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