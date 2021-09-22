Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO INCIDENTE RISOLTO, IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE
SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA
NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO
SULLA VIA AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VIA GRAZIANO A VIA RISERVA DELLA TORRETTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA, TRA VIA VINOVO E VIA DEL QUARTACCIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CONTESTUALMENTE SONO DEVIATI I BUS DI 5 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
SULLE VIE COLOMBO E PONTINA CODE RIPSETTIVAMENTE
DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
E TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA PESCARA-ROMA, E’ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
E’ TUTTO.
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral