Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO INCIDENTE RISOLTO, IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE

SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA

NEL SENSO OPPOSTO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO

SULLA VIA AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VIA GRAZIANO A VIA RISERVA DELLA TORRETTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA, TRA VIA VINOVO E VIA DEL QUARTACCIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CONTESTUALMENTE SONO DEVIATI I BUS DI 5 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

SULLE VIE COLOMBO E PONTINA CODE RIPSETTIVAMENTE

DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

E TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA PESCARA-ROMA, E’ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

E’ TUTTO.

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral