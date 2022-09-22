Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 07:30

di - 22 Settembre 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 19:35 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    ANCORA TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
    NEL DETTAGLIO
    IN INTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA FINO ALLA SALARIA
    IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA
    RALLENTAMENTI IN USCITA
    SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    DA PORTONACCIO FINOA L RACCORDO
    IN USCITA SI STA IN CODA
    SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO
    IN DIREZIONE DI OSTIA
    SULLA VIA COLOMBO DAL RACCORDO
    MENTRE CONSUETI DISAGI CON CODE
    PER CANTIERI ATTIVI
    SULLA CASSIA BIS
    TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
    E SULLA VIA PONTINA
    TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
    TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DA MARCO CILUFFO è TUTTO GRAZIE DELL ASCOLTO A PIU TARDI
    Servizio fornito da Astral

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