Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 19:35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
NEL DETTAGLIO
IN INTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA FINO ALLA SALARIA
IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA
RALLENTAMENTI IN USCITA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
DA PORTONACCIO FINOA L RACCORDO
IN USCITA SI STA IN CODA
SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO
IN DIREZIONE DI OSTIA
SULLA VIA COLOMBO DAL RACCORDO
MENTRE CONSUETI DISAGI CON CODE
PER CANTIERI ATTIVI
SULLA CASSIA BIS
TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
E SULLA VIA PONTINA
TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA MARCO CILUFFO è TUTTO GRAZIE DELL ASCOLTO A PIU TARDI
Servizio fornito da Astral