Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 19:45

di - 22 Settembre 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 18.35 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    RIMOSSO L INCIDENTE ALTEZZA FROSINONE
    AL MOMENTO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE VERSO SUD
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
    DOVE Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
    NEL DETTAGLIO:
    IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA
    IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    ALTRE CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO
    SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
    VERSO OSTIA
    RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE
    CONSUETE CODE PER CANTIERI ATTIVI
    SULLA VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO
    SEMPRE PER CANTIERI
    CONSUETE CODE NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA CASSIA BIS ALTEZZA SVINCOLO VIA DELLA GIUSTINIANA

    RICORDIAMO CHE è PREVISTA LA CHIUSURA DEI CANTIERI
    NELLA SERATA DI DOMANI VENERDI 23 SETTEMBRE
    CI FERMIAMO QUI
    DA MARCO CILUFFO è TUTTO
    APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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