Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 18.35 MARCO CILUFFO
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
RIMOSSO L INCIDENTE ALTEZZA FROSINONE
AL MOMENTO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE VERSO SUD
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
DOVE Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
NEL DETTAGLIO:
IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA
IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
ALTRE CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO
SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA
RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE
CONSUETE CODE PER CANTIERI ATTIVI
SULLA VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO
SEMPRE PER CANTIERI
CONSUETE CODE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA BIS ALTEZZA SVINCOLO VIA DELLA GIUSTINIANA
RICORDIAMO CHE è PREVISTA LA CHIUSURA DEI CANTIERI
NELLA SERATA DI DOMANI VENERDI 23 SETTEMBRE
CI FERMIAMO QUI
DA MARCO CILUFFO è TUTTO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral