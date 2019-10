Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati a questo primo appuntamento con l’infomobilità Della Regione Lazio sul raccordo interna code tra La Casilina è la stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo in direzione Roma traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra raccordo la tangenziale est in entrata code sulla via Appia del Bivio per la raccordo direzione Roma sulla Flaminia traffico congestionato dal raccordo a via dei Due Ponti verso il centro traffico rallentato sulla Cassia Veientana da Formello a raccordo in direzione Roma traffico intenso sulla piano lupare Colleverde in direzione Roma sulla Pontina code a tratti da via Laurentina spinaci in direzione del centro D’Alessandro Cecati per il momento è tutto a seguire un messaggio sulla civiltà i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio regione LazioServizio fornito da Astral