Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 22 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE ROMA, PIU’ AVANTI CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA BOCCEA E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E L’ A24 ROMA TERAMO ANCHE PER INCIDENTE
RESTIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO NEL TRATTO URBANO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA , NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CENTRO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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