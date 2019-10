Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 22 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORD ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI A24 E CASILINA E TRA CASILINA E APPIA

IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA

USCIAMO DA ROMA

SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CAUSA: IL GUASTO A UN TRENO

INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

IL TRENO IN PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 18.10 E IN ARRIVO A MONTEBELLO ALLE 18.29, E’ STATO SOPPRESSO

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO

A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral