Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 22 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORD ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI A24 E CASILINA E TRA CASILINA E APPIA
IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA
USCIAMO DA ROMA
SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CAUSA: IL GUASTO A UN TRENO
INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
IL TRENO IN PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 18.10 E IN ARRIVO A MONTEBELLO ALLE 18.29, E’ STATO SOPPRESSO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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