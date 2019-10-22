Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 22 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI
CODE TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIOEN ROMA
SEMPRE IN A1, MA SULLA DIRETTRICE ROMA-FIRENZE, PER LAVORI CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIOEN ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI
PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
IN ESTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMCINO DA VIA PORTUENSE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, IN DIREZIONE OSTIA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CAUSA: IL GUASTO A UN TRENO
INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
IL TRENO IN PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 18.10 E IN ARRIVO A MONTEBELLO PER LE 18.29, E’ STATO SOPPRESSO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
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