Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2020 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, FANNO ACCEZIONE DELLE CODE PER INCIDENTE su via aurelia DA VIA BALDO DEGLI UBALDI A VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE RACCORDO
DELLE CODE SU VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI OGGI LA PROTESTA INTERESSERA’ IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO; I TRENI REGIONALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO; SERVIZIO REGOLARE PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA
MENTRE DA DOMANI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE ROMA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.
AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PROTEGGIAMO LA SALUTE DI TUTTI, OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
PER LA DURATA DI 30 GIORNI SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5.
PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral