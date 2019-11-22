Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INZIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA VALMONTONE ED IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI CONSIGLIA PER CHI E’ IN VIAGGIO DI PRENEDE L’USCITA DI VALMONTONE PER RIENTRARE A SAN CESAREO
ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SULLA FLAMINIA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREIZONE DI ROMA, PROSEGUENDO TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SEMPRE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
ED INFINE CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA E SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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