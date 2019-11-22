Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDNTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA E TRA LA PISANA E L’AURELIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATA TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DELL’EUR
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI VALLERANO E VAI DELL’OCEANO ATLANTICO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DI ROMA
A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE, SULL’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI TORRICOLA SULLA LAURENTINA TRA TRIGORIA ED IL RACCORDO E SULLA COLOBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral