Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VAI DEL MARE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DALLA PISANA, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA E TRA LAURENTINA E LA ROMA-FIUMICINO
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATA TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DELL’EUR
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DI ROMA
A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE, SULL’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI TORRICOLA E SULLA LAURENTINA TRA VIA DI VALLERANO ED IL RACCORDO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, SL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral