Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E L’AURELIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA SALARIA E BUFALOTTA E TRA TUSCOLANA E LA ROMA-FIUMICINO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE IN TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DELL’EUR, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO
CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DI ROMA
A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE, SULL’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI TORRICOLA E SULLA LAURENTINA TRA VIA DI VALLERANO ED IL RACCORDO
ED IN FINE CODE IN DIREZIONE DI ROMA ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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