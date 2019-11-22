Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN INTERNA, TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSTO TRA ARDEATINA E LAURENTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, E PROSEGUNDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SPOSTIAMOCI SULL’AURELIA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIRZIONE DI ROMA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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