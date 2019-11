Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN INTERNA, TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSTO TRA ARDEATINA E LAURENTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, E PROSEGUNDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SPOSTIAMOCI SULL’AURELIA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIRZIONE DI ROMA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE

