Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

PARTIAMO DALLA ROMA-FIUMICINO DOVWE TROVIAMO CODE TRA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI

ANDIAMO SULLA NOMENTANA, DOVE VI SONO RALLENTAMETNI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI MENTANA, TOR LUPARA E COLLEVERDE

SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARICA, TROVIAMO RALLENTAMETNI ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CECCHINA E PAVONA

CODE IN DIREIZONE DI ROMA SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO DE IL RACCORDO

ED INFINE ANDIAMO SULLA COLOMBO DOVE VI SONO CODE TRA VAI DI MEZZOCAMMINO E VITINIA IN DIREZIONE DI OSTIA

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral