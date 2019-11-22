Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIMAO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ANAGNINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA
CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
ANDIAMO SULLA NOMENTANA, DOVE VI SONO RALLENTAMETNI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI MENTANA E TOR LUPARA
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARICA, TROVIAMO RALLENTAMETNI ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CECCHINA E PAVONA
ED INFINE ANDIAMO SULLA COLOMBO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VAI DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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