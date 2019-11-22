Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA,
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE ROMA,
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
MENTRE IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A GENZANO, ALL’ALTEZZA DI VIALE PIAVE IN DIREZIONE VELLETRI.
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