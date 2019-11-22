Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA,
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE GENERA CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DE CORSI E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
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