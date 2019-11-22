Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A 24 CAUSA CODE TRA VIA DI SETTEBAGNI E APPIA. IN ESTERNA INVECE INCOLONNAMENTI TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALATI INCOLONNAMENTI TRA LA TANGEZIALE EST E LA TOGLIATTI NEI DUE SENSI
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NUOVAMENTE DELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSABDRO E IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME SEMPRE NELLE LE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA BROGHESIANA E FINOCCHIO DI NUOVO NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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