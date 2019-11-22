Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA GIUSTINIANA E L’APPIA. IN ESTERNA INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA CASILINA
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA DA SPINACETO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALATI INCOLONNAMENTI TRA LA TOGLIATTI E TANGEZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA FIORENTINI E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE
SI PROCEDE LENTAMENTE ANCHE SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NUOVAMENTE DELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO E IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA BROGHESIANA E FINOCCHIO DI NUOVO NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
Servizio fornito da Astral