Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA ROMA – FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA GIUSTINIANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN USCITA DALLA CAPITALE IL TRAFFICO È AL MOMENTO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NUOVAMENTE DELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO E IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA BROGHESIANA E FINOCCHIO DI NUOVO NEI DUE SENSI
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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