Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA ROMA – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN USCITA DALLA CAPITALE IL TRAFFICO È AL MOMENTO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO
SULLA PONTINA AL MOMENTO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO
CHIUDIAMO CON LA METRO B SULLA QUALE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA LE STAZIONI BOLOGNA E IONIO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI.
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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