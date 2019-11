Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA ROMA – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN USCITA DALLA CAPITALE IL TRAFFICO È AL MOMENTO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO

SULLA PONTINA AL MOMENTO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO

CHIUDIAMO CON LA METRO B SULLA QUALE AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA LE STAZIONI BOLOGNA E IONIO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI.

