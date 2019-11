Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA ROMA – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO I DISAGI IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA

SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA

È DI NUOVO UN INCIDENTE IN VIA D’AQUINO LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE NOMENTANA

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

CHIUDIAMO CON LA METRO B SULLA QUALE LA CIRCOLAZIONE È STATA RIATTIVATA TRA LE STAZIONI BOLOGNA E IONIO. RIMANGONO AL MOMENTO CHIUSE LE STAZIONI SANT’AGNESE, ANNIBALIANO E LIBIA.

AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral